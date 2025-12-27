Esternalizzazioni fallimentari, in venti anni spesi dieci miliardi di euro per pulizia e decoro scolastico, mentre i lavoratori percepivano stipendi bassi e precari

Condividi

Visualizzazioni 218

“La storia degli ex LSU ATA è davvero una delle più assurde e lunghe della scuola italiana – dichiara Mucci – una vicenda di precarietà che dura da oltre 30 anni. Tutto inizia negli anni ’90: per coprire carenze di personale nelle scuole (soprattutto pulizie e ausiliaria), comuni e province assumono migliaia di disoccupati con progetti di Lavori Socialmente Utili (LSU), con assegni INPS miseri (tipo 780.000 lire al mese) e contratti precari. Questi lavoratori diventano essenziali, sostituiscono i bidelli ATA, ma restano “in nero” o appaltati. Poi arrivano gli appalti esterni: le scuole passano allo Stato, ma invece di assumere direttamente questi lavoratori, si affidano a cooperative e ditte private. Risultato? Gli ex LSU continuano a fare lo stesso lavoro, ma con stipendi bassi, senza riconoscimenti di anzianità e in perenne instabilità.

Oggi, continua Mucci – la maggior parte è stabilizzata, ma problemi persistenti: Servizio pre-internalizzazione spesso non riconosciuto per scatti anzianità, posizioni economiche o ricostruzione carriera. Battaglie sindacali in corso per riconoscimento retroattivo. È assurdo: lavoratori che hanno tenuto in piedi le scuole per generazioni, trattati come eterni precari, con lo Stato che ha speso di più in appalti che non assumendoli direttamente. Una storia di burocrazia, sprechi e ingiustizie che ancora non è finita del tutto. Per 20-25 anni di appalti (dal 2000 al 2020) lo Stato ha speso miliardi complessivi (facilmente oltre 8-10 miliardi), mentre i lavoratori percepivano stipendi bassi e precari. Era chiaramente meglio assumerli prima: avrebbe evitato precarietà per migliaia di persone, garantito continuità del servizio e risparmiato soldi pubblici .L’internalizzazione ha chiuso una pagina assurda di esternalizzazioni fallimentari, anche se con ritardi e battaglie in itinere per il riconoscimento pieno del servizio pre-ruolo e contributi . Una lezione su come gli appalti “privati” spesso costano di più allo Stato e penalizzano i lavoratori.

Abbiamo lasciato un solco significativo, e la vicenda degli ex LSU ATA è uno degli esempi più lampanti e documentati di come le esternalizzazioni e gli appalti “privati” nella pubblica amministrazione italiana abbiano spesso prodotto l’opposto di ciò che promettevano. E speriamo serva da monito per le future scelte di politica pubblica: prima di esternalizzare, si conti davvero quanto costa allo Stato e quanto costa in termini umani ai lavoratori” – conclude Mucci SGS Scuola.