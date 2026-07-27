Estate e consumi in crescita: AICA e ATI Ag9 pianificano la distribuzione dell’acqua, richiesta una fornitura aggiuntiva a Siciliacque

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In vista dell’aumento dei consumi idrici legato alla stagione estiva, AICA e ATI Agrigento hanno avviato un confronto operativo per programmare la distribuzione dell’acqua nei comuni della provincia e affrontare le criticità che potrebbero presentarsi nelle prossime settimane.

Alla riunione hanno partecipato il presidente dell’ATI Ag9 Giovanni Cirillo, il direttore generale Enzo Greco Lucchina, il direttore generale di AICA Francesco Fiorino, la presidente del Consiglio di amministrazione Danila Nobile, il presidente dell’Assemblea dei Sindaci Salvatore Di Bernardo e i tecnici del gestore del servizio idrico.

Durante l’incontro è stato effettuato un esame dettagliato della situazione di ogni comune, valutando disponibilità delle risorse idriche, fabbisogni e criticità del territorio. L’obiettivo è predisporre una gestione coordinata della rete per garantire una distribuzione quanto più efficiente possibile nel periodo di maggiore richiesta.

La strategia condivisa punta a ottimizzare le risorse disponibili, ridurre gli sprechi e assicurare una ripartizione equilibrata dell’acqua, riservando particolare attenzione ai centri che già oggi registrano maggiori difficoltà nell’approvvigionamento.

Tra le decisioni assunte anche quella di inoltrare a Siciliacque una richiesta formale per ottenere un’ulteriore dotazione di 30 litri al secondo, che andrebbe ad aggiungersi ai 110 litri al secondo già richiesti per il mese di agosto.

L’incremento della fornitura consentirebbe di rafforzare la capacità del sistema idrico provinciale proprio nelle settimane in cui il fabbisogno raggiunge i livelli più elevati, con l’obiettivo di limitare i disagi per cittadini, imprese e attività turistiche durante il pieno della stagione estiva.