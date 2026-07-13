Estate Costabianca 2026: a Realmonte arriva il “Cinema sotto le Stelle” con Oceania 2

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Prosegue il cartellone di Estate Costabianca 2026, la rassegna estiva promossa dal Comune di Realmonte che anima il territorio con appuntamenti dedicati a cinema, musica, teatro, cabaret, ballo ed eventi per tutte le età.

Martedì 14 luglio, Piazza Umberto I si trasformerà in una grande sala cinematografica all’aperto per l’appuntamento con “Cinema sotto le Stelle”, un’iniziativa pensata per coinvolgere famiglie, bambini e appassionati del grande schermo.

A partire dalle ore 21:30, con ingresso libero, sarà proiettato il film d’animazione Disney “Oceania 2”, attesissimo sequel che riporta sul grande schermo le avventure della coraggiosa Vaiana e dei suoi compagni di viaggio.

L’evento rappresenta un’occasione di svago e condivisione per residenti e visitatori, inserendosi nel ricco programma dell’estate realmontina che punta a valorizzare gli spazi pubblici e a offrire momenti di intrattenimento per tutte le generazioni.

L’invito degli organizzatori è quello di partecipare numerosi per trascorrere una serata all’insegna del cinema, della cultura e del divertimento sotto il cielo