Estate Costabianca 2026: a Realmonte arriva “Giochi in Piazza”, un pomeriggio dedicato ai bambini

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Prosegue il cartellone di Estate Costabianca 2026 con un appuntamento pensato per i più piccoli. Martedì 14 luglio, a partire dalle 18:30, Piazza Umberto I a Realmonte si trasformerà in un grande spazio dedicato al divertimento con l’iniziativa “Giochi in Piazza”, a ingresso libero.

L’evento, inserito nel programma estivo promosso dal Comune di Realmonte e finanziato con i fondi della Democrazia Partecipata 2025, sarà curato dall’ASD Green Park di Rossella Siragusa, che proporrà un ricco pomeriggio di animazione e attività per bambini.

Il programma prevede numerose attrazioni e giochi, tra cui sculture di palloncini, truccabimbi, giochi da tavolo come tris, ping pong e dama, una postazione di tiro al bersaglio, la pesca della papera, il tradizionale gioco della campana, un percorso “Twister”, il limbo, il gioco “Acchiappa la talpa” e un laboratorio di pittura su lenzuolo, pensato per stimolare la creatività dei più piccoli.

L’iniziativa rientra nel calendario di Estate Costabianca 2026, che nelle prossime settimane continuerà ad animare Realmonte con spettacoli di musica, teatro, cinema, cabaret, danza e numerosi altri eventi dedicati a residenti e turisti.

L’appuntamento è quindi fissato per martedì 14 luglio alle ore 18:30 in Piazza Umberto I, dove i bambini potranno trascorrere un pomeriggio all’insegna del gioco, della socializzazione e del divertimento in totale sicurezza.