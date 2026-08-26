Estate bollente: in Sicilia grano dimezzato e danni alle colture

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L’estate torrida e la carenza d’acqua aggravano le difficoltà dell’agricoltura siciliana, con temperature anomale e siccità che hanno ridotto le rese. Secondo il bollettino del Centro comune di ricerca della Commissione Europea, nelle aree più colpite si rischiano perdite gravi e fallimenti dei raccolti. In Sicilia, la produzione di grano si è ridotta del 50% rispetto alla media, soprattutto nell’Agrigentino, nel Nisseno e in parte del Catanese. A lanciare l’allarme è Ignazio Gibiino, vicepresidente di Coldiretti Sicilia, che segnala anche prezzi di mercato molto bassi, intorno a 22 centesimi al chilo. Il calo produttivo è legato sia alle piogge invernali, che hanno provocato ristagni e sofferenza delle piante, sia alle successive ondate di calore, che hanno aggravato i danni alle colture, anche, e soprattutto, agli aranceti.