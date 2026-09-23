Esseneto, finalmente si accendono le luci: Agrigento entra nella storia. L’ex sindaco Miccichè: “Lo dedico a mio padre, portiere dell’Akragas negli anni 40”

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Le luci si accendono. E con loro si accende una pagina nuova nella storia dello stadio Esseneto di Agrigento.

Per la prima volta, infatti, lo storico impianto sportivo della città dei Templi può essere illuminato a giorno anche nelle ore serali. Quei potenti fari che per anni erano sembrati soltanto un sogno oggi sono realtà. Una sorta di utopia che, finalmente, è diventata opera concreta. Dietro questo risultato c’è il lavoro della precedente amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Miccichè e, in particolare, dell’assessore allo Sport Gerlando Piparo, che hanno seguito l’iter per arrivare alla realizzazione dell’impianto di illuminazione. Un traguardo che assume un significato particolare proprio per l’ex sindaco Franco Miccichè, che ha vissuto con grande emozione il momento dell’accensione.

«Vedere lo stadio Esseneto di notte, illuminato da quei potenti fari, è davvero una forte emozione. Sono felice di essere riuscito a ottenere un risultato del quale si è sempre parlato, ma che mai era stato realizzato».

Una soddisfazione che, per Miccichè, va ben oltre il significato di un’opera pubblica. L’Esseneto illuminato rappresenta la realizzazione di un sogno inseguito per anni e che oggi, finalmente, può essere visto con i propri occhi.

«È una gioia davvero immensa. Si realizza un sogno. Sono felicissimo».

Ma l’ex sindaco non si ferma qui. Nel momento della soddisfazione, infatti, emerge anche un desiderio personale, profondamente legato alla storia della sua famiglia e a quella dell’Akragas.

«Anzi, questo impianto lo dedico a mio padre, Giuseppe. Forse in pochi lo sanno, ma mio padre è stato uno dei primi portieri dell’Akragas negli anni Quaranta. Questa sarebbe davvero la ciliegina sulla torta».

Un desiderio che intreccia memoria familiare, passione sportiva e storia cittadina. Oggi l’Esseneto non è più soltanto lo stadio che ha accompagnato generazioni di agrigentini: con l’accensione dei nuovi fari diventa un impianto che può vivere anche di notte, restituendo alla città un’immagine attesa per decenni.

E per Franco Miccichè, che da sindaco ha contribuito a trasformare quel progetto in realtà, quelle luci hanno un significato ancora più forte: sono la testimonianza concreta che anche ciò che per anni è sembrato impossibile, qualche volta, può finalmente diventare realtà.