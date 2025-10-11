“Esplosivi a Porto Empedocle”: rinviato a giudizio

Condividi

Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha rinviato a giudizio Luigi Pulsiano, 30 anni, empedoclino, già arrestato lo scorso 16 dicembre perché sorpreso in possesso, nonostante fosse già ristretto ai domiciliari, di 29 chili di fuochi d’artificio, ordigni esplosivi artigianali, di varie dimensioni e genere vietato, con nomi e importi scritti sulle singole confezioni. Si ipotizza pertanto che gli esplosivi fossero destinati alla vendita clandestina in occasione delle festività di fine anno. Il materiale è stato sequestrato. Se esploso accidentalmente avrebbe potuto provocare gravi danni allo stabile e alle persone. L’imputato è assistito dall’avvocato Davide Casà.