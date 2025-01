“Esplosivi a Porto Empedocle”: concessi i domiciliari a Pulsiano

Condividi

Accogliendo le tesi del difensore, l’avvocato Davide Casà, il Tribunale di Sorveglianza ha concesso gli arresti domiciliari a Luigi Pulsiano, 30 anni, empedoclino, arrestato e trasferito in carcere lo scorso 16 dicembre perché sorpreso in possesso, nonostante fosse già ristretto ai domiciliari, di 29 chili di fuochi d’artificio, ordigni esplosivi artigianali, di varie dimensioni e genere vietato, con nomi e importi scritti sulle singole confezioni. Si ipotizza pertanto che gli esplosivi fossero destinati alla vendita clandestina in occasione delle festività di fine anno. Il materiale è stato sequestrato. Se esploso accidentalmente avrebbe potuto provocare gravi danni allo stabile e alle persone.