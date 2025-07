Esplosione e morti a Gela: condannato imprenditore di Grotte

Condividi

L’esplosione del furgone ambulante nel 2019 a Gela: 2 morti e 13 feriti. Condannato per omicidio e incendio colposo un imprenditore di Grotte.

Innanzi al Tribunale di Gela la Procura, tramite il pubblico ministero Lucia Caroselli, ha invocato la condanna a 8 anni e 6 mesi di carcere a carico di un imprenditore di 51 anni di Grotte, Claudio Catanese, con licenza di commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande, imputato di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni, oltre a violazioni della normativa antinfortunistica e previdenziale. Adesso il giudice Miriam D’Amore gli ha inflitto 4 anni e 8 mesi di reclusione.

Il 5 giugno del 2019, al mercato rionale a Gela, in via Madonna del Rosario, l’esplosione del furgone ambulante dell’imprenditore ha provocato 2 morti, Giuseppa Scilio, 64 anni, e Tiziana Nicastro, 42 anni, e 13 feriti. Ebbene, nel capo di imputazione si legge che l’esplosione è accaduta a causa di negligenza e imprudenza nella conduzione dell’impresa individuale, e in considerazione di innumerevoli violazioni di leggi e regolamenti. All’ambulante di Grotte, difeso dagli avvocati Salvatore Pennica e Dalila Principato, in concorso con personale della stazione di rifornimento carburanti Sicilpetroli S.r.l con sede a Canicattì, si contesta l’avere effettuato il rifornimento di alcune bombole di gas gpl in spregio del divieto di riempirle attraverso il carburante gpl per autotrazione.

Tali operazioni sono avvenute in violazione del divieto di riempire le bombole di gas gpl oltre il previsto limite massimo dell’80% della capienza, circostanza questa che indubbiamente ha favorito il verificarsi della violenta esplosione. Il Tribunale ha inoltre condannato la Sicilpetroli al pagamento di una sanzione di 840.000 euro e al risarcimento delle parti civili che si sono costituite.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)