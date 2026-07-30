Esplosione a Messina, crolla parte di una palazzina: cinque feriti gravi e scatta il Centro Operativo Comunale

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Momenti di grande paura nel quartiere Pistunina, nella zona sud di Messina, dove nel pomeriggio una violenta esplosione ha provocato il parziale crollo di una palazzina di tre piani. Il bilancio provvisorio è di cinque persone rimaste gravemente ferite, tutte soccorse dal personale del 118 e trasferite in codice rosso al Policlinico di Messina.

L’edificio interessato ospita diverse abitazioni, oltre a un supermercato e a un’altra attività commerciale. Immediatamente dopo l’esplosione sono intervenute numerose squadre dei Vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di soccorso, nella ricerca di eventuali dispersi e nella messa in sicurezza dell’area.

Le cause dell’accaduto sono ancora in corso di accertamento. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’esplosione, mentre i tecnici effettuano verifiche per escludere la presenza di altre persone coinvolte. L’intera zona è stata transennata per consentire lo svolgimento delle operazioni di emergenza.

A seguito del crollo, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha disposto l’immediata attivazione del Centro Operativo Comunale (Coc), che coordinerà tutte le attività di assistenza e supporto alla popolazione interessata dall’emergenza. Contestualmente sono stati attivati anche i Servizi sociali del Comune, pronti a garantire sostegno alle famiglie coinvolte e a chiunque necessiti di assistenza.

Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta, mentre si attende di chiarire le cause che hanno provocato la violenta esplosione.