Esplode bombola, padre e figlio feriti

Attimi di forte tensione a Burgio, piccolo centro della provincia di Agrigento, dove l’esplosione di una bombola del gas all’interno di un’abitazione ha causato il ferimento di due persone, padre e figlio di 80 e 50 anni.

L’incidente si è verificato in una casa situata in via Nazionale, nel cuore del paese. A seguito della deflagrazione si è sviluppato un incendio che ha provocato ustioni gravi ai due uomini. Le loro condizioni hanno reso necessario il trasferimento urgente in elisoccorso verso una struttura sanitaria specializzata dell’Isola.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, evitando ulteriori rischi per le abitazioni vicine. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’esplosione.