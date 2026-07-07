Esiti Amministrative Agrigento: Alonge replica a Sbardella

Il consigliere comunale di Agrigento, Dino Alonge, già candidato sindaco alle scorse elezioni Amministrative, replica alle dichiarazioni del commissario siciliano di Fratelli d’Italia, Luca Sbardella, che ha definito “modesti” i suoi risultati da candidato sindaco. Alonge si manifesta sorpreso e basito, ricordando la stima personale più volte ricevuta dallo stesso Sbardella, il lavoro svolto per mantenere unita la coalizione durante la campagna elettorale, e sottolineando che il commissario avrebbe trascurato il dato del voto disgiunto nell’analisi del risultato. Pur affermando di non avere mai alimentato polemiche, Alonge invita Sbardella a ricomporre le divisioni all’interno del proprio partito prima di esprimere giudizi e valutazioni politiche.
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