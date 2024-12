Esercizio di giochi d’azzardo: 9 denunciati a Camastra

Condividi

A Camastra, in provincia di Agrigento, i poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro e della Squadra Mobile di Agrigento sono irrotti in un locale e hanno sorpreso nove persone, dai 21 ai 76 anni, intente al gioco d’azzardo. Sono state denunciate a piede libero alla Procura di Agrigento. Sono stati sequestrati il magazzino, ricavato all’interno di un circolo privato, e 140 euro in banconote. Assistiti dall’avvocato Vito Cangemi, innanzi all’autorità giudiziaria risponderanno del reato di cui all’articolo 718 del codice penale, ovvero chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a euro 206.