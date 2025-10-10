“Esami istologici in ritardo”: è morta Maria Cristina Gallo

E’ morta a Mazara del Vallo Maria Cristina Gallo, 56 anni, la professoressa che denunciò ritardi nella consegna degli esami istologici dopo la biopsia. Il referto le fu consegnato otto mesi dopo il prelievo del tessuto da analizzare. Dalla sua denuncia è scaturita un’inchiesta della Procura di Trapani, ancora pendente, in cui sono indagati dieci medici. L’esame istologico fu richiesto nel dicembre del 2023 dopo che la donna subì un’isterectomia. L’esito nell’agosto 2024, ma il quadro clinico si rivelò ormai compromesso con metastasi diffuse.
