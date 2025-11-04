Erogata quarta trimestralità dei trasferimenti regionali ai Comuni per il 2025

Condividi

L’assessore regionale agli Enti locali, Andrea Messina, ha firmato il decreto per i trasferimenti dei fondi ai Comuni relativi al quarto e ultimo trimestre del 2025. Si tratta di 74 milioni di euro. Nel 2025 complessivamente sono stati 282,5 milioni di euro. I fondi trasferiti comprendono anche le quote relative al costo del personale con contratti a tempo determinato non coperte dal fondo previsto dall’apposita legge regionale 5 del 2014. L’assessore Messina commenta: “Abbiamo rispettato pienamente i tempi previsti dalla legge. E’ un risultato che testimonia l’efficienza dell’azione amministrativa degli uffici dell’assessorato e il rispetto dovuto ai territori. La certezza delle risorse consente ai Comuni di pianificare con maggiore serenità gli interventi e garantire la continuità dei servizi ai cittadini.”