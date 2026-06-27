Erice, grande successo per il Meeting Regionale del Sindacato Generale Scuola Sicilia

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L’ascensore sociale ha ricominciato a funzionare”: grande successo a Erice per l’Assemblea Regionale SGS Sicilia con il Ministro Valditara

Si è svolta questa mattina presso l’Auditorium scolastico “G. Pagoto” di Erice una partecipata assemblea regionale del Sindacato Generale Scuola (SGS Sicilia), organizzata dal segretario SGS Trapani Giovanni Oliva. L’assemblea ha registrato una vasta partecipazione di dirigenti scolastici, docenti, DSGA e collaboratori scolastici provenienti da tutta la Sicilia, segno di un forte interesse e di una scuola viva e unita. Alle ore 11 il leader nazionale SGS Aldo Mucci ha chiamato telefonicamente il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, dando vita a un confronto diretto e molto apprezzato dai presenti. L’intervento del Ministro è stato accolto da calorosi e prolungati applausi. Valditara ha sottolineato l’importanza di “Educare allo spirito critico, al confronto delle idee”, ribadendo il ruolo centrale della scuola nella formazione di cittadini liberi e consapevoli. Dal canto suo, Aldo Mucci ha dichiarato: “L’ascensore sociale fermo da decenni ha cominciato a funzionare”, evidenziando come le politiche in atto stiano restituendo alla scuola la sua funzione di ascensore sociale, soprattutto nel Mezzogiorno.

Al termine dell’intervento, Mucci ha salutato il Ministro con un chiaro «Arrivederci a Roma», fissando un nuovo appuntamento nella Capitale. Al Meeting sono intervenuti anche Francesco Napoli (SGS Castelvetrano), Peppe Paino (SGS Agrigento), Mario Catalano (SGS Trapani), Leonardo Grimaudo (DSGA), Elio Nicolosi SGS Alcamo e l’Assessore all’Istruzione Carmela Daidone, che hanno portato le istanze dei territori, arricchendo il dibattito su temi concreti quali condizioni di lavoro, reclutamento, edilizia scolastica e dimensionamento della rete scolastica.”Questa assemblea ha dimostrato che quando si crea un dialogo serio e costruttivo tra sindacato e istituzioni, la risposta del territorio è forte e positiva – ha commentato Aldo Mucci –. Ringraziamo il Ministro Valditara per la disponibilità mostrata”.L’evento si conclude con ottimismo e con la prospettiva di proseguire il confronto a Roma tra SGS e Ministero dell’Istruzione.