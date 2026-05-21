Erice, fervono i preparativi per SGS Scuola: l’organizzazione sindacale incontra i lavoratori presso l’Auditorium scolastico “G. Pagoto”

Sono in pieno svolgimento i preparativi dell’iniziativa promossa da SGS Scuola, con l’obiettivo di ascoltare e confrontarsi direttamente con il personale della scuola. L’organizzazione sindacale ha convocato un’assemblea con i lavoratori del comparto scuola che si terrà presso l’Auditorium della scuola “G. Pagoto”. L’incontro rappresenta un’importante occasione di dialogo e partecipazione per discutere le principali criticità del settore, le prospettive contrattuali e le strategie da mettere in campo per tutelare i diritti e la professionalità di docenti, ATA e dirigenti scolastici.«In un momento particolarmente delicato per il mondo della scuola – dichiara il segretario provinciale Giovanni Oliva. SGS Scuola – riteniamo fondamentale essere presenti sul territorio e ascoltare la voce diretta dei lavoratori. Questo incontro è solo il primo passo di un percorso di ascolto che intendiamo portare avanti nei prossimi mesi”. All’incontro parteciperà Aldo Mucci del direttivo nazionale SGS, delegati sindacali, rappresentanti delle istituzioni scolastiche e i lavoratori interessati a condividere esperienze, proposte e istanze. L’appuntamento è aperto a tutto il personale della scuola del territorio.
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