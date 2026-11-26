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Un’eredità si era trasformata in un pesante incubo economico per un pensionato originario di Sciacca, chiamato a rispondere di debiti tributari per circa 300mila euro e minacciato da un’ipoteca vicina ai 700mila euro. Una vicenda che si è conclusa, almeno sul fronte del provvedimento impugnato, con una vittoria davanti alla giustizia tributaria.

Al centro della controversia alcune cartelle esattoriali risalenti al 2011, legate a debiti fiscali che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione pretendeva di recuperare dopo l’accettazione dell’eredità. Oltre alla richiesta di pagamento, era stato avviato anche il procedimento per l’iscrizione di un’ipoteca per un importo quasi doppio rispetto alla somma contestata.

Il pensionato ha deciso di opporsi, affidandosi al commercialista Antonino Calascibetta, che ha presentato ricorso alla Corte di giustizia tributaria di Agrigento.

La difesa ha sollevato principalmente due questioni. La prima riguardava la competenza territoriale dell’ufficio che aveva emesso l’atto, considerato che il contribuente risultava residente e fiscalmente domiciliato a Roma. La seconda faceva riferimento a due procedimenti giudiziari già pendenti sulle somme richieste, per i quali erano state disposte, secondo quanto sostenuto nel ricorso, misure di sospensione da parte della giustizia tributaria.

I giudici hanno accolto le contestazioni, disponendo l’annullamento dell’atto relativo all’iscrizione ipotecaria.

Una decisione che mette al riparo il pensionato dal provvedimento da quasi 700mila euro, ma che non comporta automaticamente la cancellazione definitiva del debito fiscale originario. Una battaglia legale vinta su un atto che rischiava di compromettere pesantemente la situazione patrimoniale del contribuente.