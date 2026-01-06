Epifania al Teatro Pirandello: omaggio agli abbonati con una serata speciale dedicata al grande cinema

Condividi

Nel giorno dell’Epifania, il Teatro Pirandello omaggia i propri abbonati con un biglietto gratuito per una serata-evento dedicata al cinema, in programma sabato 11 gennaio alle ore 20:00.

Un appuntamento speciale che trasforma il Teatro in luogo di incontro e dialogo tra palco e grande schermo, tra racconto cinematografico e memoria collettiva.

La serata si aprirà con “PASSO A DUE”, a cura di Roberta Torre e Gianluca Arnone, con un incontro esclusivo con la produttrice Donatella Palermo e l’attore Fabrizio Ferracane, che guideranno il pubblico alla scoperta del dietro le quinte della creazione cinematografica, tra storie, suggestioni ed emozioni che danno vita a un film.

A seguire, la proiezione del film Leonora addio di Paolo Taviani, un’opera intensa e poetica che attraversa i temi della memoria, del legame con la terra e delle radici italiane, toccando le corde più profonde dell’anima.

Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria al numero 0922 590220.

Il Teatro Pirandello rinnova così il proprio impegno nel proporre momenti di alta qualità culturale, rafforzando il dialogo tra teatro, cinema e pubblico.