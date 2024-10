Ennesimo scippo a Canicattì

Condividi

Visualizzazioni 83

A Canicattì, in via Rapisardi, una donna, appena fuori dalla chiesa di San Francesco e diretta a casa con un’amica, è stata assalita da un immigrato che le ha scippato la borsa. Lei a seguito del violento strappo è caduta a terra. Lui avrebbe tentato anche di rapinare la borsa all’altra donna ma è stato indotto alla fuga dalle grida delle due malcapitate. Nella borsa circa 130 euro, il cellulare e i documenti. Indagano Polizia e Carabinieri. Lo scorso 13 ottobre ancora a Canicattì, in via Rivoli, un altro immigrato ha scippato la borsa ad una pensionata di 72 anni.