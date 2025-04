Condividi

Ennesimo furto a danno del Consorzio di bonifica Agrigento 3. Di recente sono stati rubati cavi di rame. Adesso invece ignoti durante il giorno di Pasquetta sono entrati forzando il cancello d’ingresso all’interno dell’impianto di sollevamento idrico in contrada Castellazzo a Sambuca di Sicilia, e hanno rubato oltre 200 litri di gasolio contenuti in una cisterna, per un valore di circa 2000 euro. I dipendenti del Consorzio, appena accortisi di quanto accaduto, hanno sporto denuncia ai Carabinieri della locale Stazione. Indagini sono in corso.