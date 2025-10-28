“Energia, squadra e territorio”, EgoGreen abbraccia la Pallavolo Aragona

“Siamo orgogliosi di sostenere la Pallavolo Aragona SSD Sporting Club Maccalube, che quest’anno porterà tutta la sua grinta nel campionato di Serie C”.
Con queste parole il patron della EgoGreen Marcello Giavarini sottolinea l’importanza di avere sposato lo sport locale, attraverso la squadra femminile di Pallavolo, tenendo sempre presente come l’energia rimane ormai inscindibile con qualsiasi evento.
La presentazione ufficiale si è tenuta nella suggestiva piazza principale di Comitini, ai piedi del palazzo nobiliare Bellacera — un luogo ricco di storia, che un tempo ospitava famiglie di possidenti e nobili del paese agrigentino, nei pressi delle antiche miniere appartenute al padre di Luigi Pirandello.
In foto, tutta la squadra con la nostra vettura brandizzata EgoGreen, simbolo del nostro impegno per un futuro più sostenibile