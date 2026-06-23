“Emergenza rifiuti”: sindaci agrigentini in fermento

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Emergenza rifiuti: si è riunita l’Assemblea dei sindaci compresi nel settore di Agrigento provincia est. Domani trasferta a Palermo. Gli interventi di Sodano e Terrana.

Si è riunita l’Assemblea dei sindaci compresi nel Settore rifiuti di Agrigento provincia est.Hanno denunciato ecocompattatori saturi, difficoltà nella bonifica delle microdiscariche e il rischio concreto di disservizi nella raccolta dei rifiuti e nella gestione di servizi essenziali come la pulizia delle aree pubbliche e dei mercati, con possibili ricadute anche sulla stagione estiva e sul turismo. Il presidente dell’Assemblea, Vito Terrana, ha sottolineato la necessità di revisionare l’organizzazione dei conferimenti e di ricercare soluzioni immediate per evitare l’accumulo dei rifiuti, sollevando anche il tema dei quantitativi prodotti che spesso superano le autorizzazioni e la necessità di valorizzare la capacità attrattiva del territorio attraverso un sistema più efficiente di gestione ambientale.

E’ stata inoltre invocata l’autorizzazione per nuovi impianti e una migliore programmazione dei flussi di smaltimento in collaborazione con le aziende del settore. I sindaci hanno ribadito che l’attuale situazione non è più sostenibile e che serve un intervento strutturale della Regione per garantire continuità nei servizi e superare le emergenze ricorrenti. E’ stato rinnovato anche l’appello ai cittadini a mantenere alta la qualità della raccolta differenziata per ridurre il peso dell’indifferenziato e contenere le criticità operative. Il sindaco di Agrigento Michele Sodano ha rilevato che “senza interventi immediati e soluzioni concrete da parte della Regione, i Comuni non sono nelle condizioni di smaltire i quantitativi di rifiuto indifferenziato che, con l’aumento della popolazione nel periodo estivo, crescono sensibilmente giorno dopo giorno”.

I sindaci si preparano per domani, mercoledì 24 giugno, a un nuovo confronto, promosso dal leader di Controcorrente Ismaele La Vardera, con l’assessorato competente, e a un’audizione in sede parlamentare regionale per affrontare anche la crisi idrica. L’obiettivo condiviso è quello di superare definitivamente la logica dell’emergenza e procedere con un una pianificazione stabile che consenta una gestione ordinaria ed efficiente dei servizi essenziali, garantendo al tempo stesso tutela ambientale, sviluppo economico e continuità amministrativa in un territorio molto esposto alle criticità stagionali e infrastrutturali.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)