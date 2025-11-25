Emergenza idrica in Sicilia: Schifani rassicura cittadini del Trapanese e Agrigento

Condividi

I cittadini del Trapanese e di Agrigento possono stare tranquilli: l’acqua non mancherà. Lo ha assicurato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in un’intervista sulla situazione idrica in provincia e sul caso Aica ad Agrigento.

Secondo il presidente, l’attuale criticità nel Trapanese deriva da dati errati sulla giacenza idrica trasmessi dal direttore generale del Consorzio di bonifica Sicilia occidentale, che hanno indotto la cabina di regia della Regione a autorizzare un’erogazione straordinaria di acqua per l’agricoltura. “I cittadini del Trapanese non saranno lasciati a secco. Stiamo risolvendo e posso garantire che non mancherà l’acqua”, ha dichiarato Schifani. Domani il presidente effettuerà un sopralluogo nel territorio per verificare lo stato degli interventi in corso.

Per quanto riguarda Agrigento, Schifani ha illustrato le misure messe in campo dalla Regione per superare l’emergenza: 20 milioni di euro (10 nel 2026 e 10 nel 2027) saranno destinati al pagamento del debito di Aica verso Siciliacque, che dovrà restituire l’importo in dieci anni. “Gli agrigentini non pagheranno gli errori dei loro amministratori e non rimarranno senz’acqua”, ha sottolineato il presidente, confermando che non ci sarà alcuna interruzione del flusso idrico.

Il presidente ha inoltre ricordato il rifacimento integrale della rete idrica cittadina, attualmente in corso grazie a uno stanziamento di 40 milioni di euro provenienti dai fondi FSC. Schifani ha evidenziato che la Regione non interverrà più sistematicamente per coprire anomalie e responsabilità altrui, segnando così un cambio di passo nella gestione delle emergenze idriche.