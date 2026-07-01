Emergenza idrica, allevatori in difficoltà: vertice a Cammarata con istituzioni e Coldiretti

Condividi

Visualizzazioni 156

La persistente crisi idrica, a danno delle aziende zootecniche del territorio, è stata affrontata nel corso di un incontro al Comune di Cammarata. Hanno partecipato allevatori, rappresentanti di Coldiretti, amministratori locali e vertici del Consorzio di Bonifica. Gli operatori del comparto hanno evidenziato le pesanti conseguenze della ridotta disponibilità idrica, che rende sempre più difficile la gestione degli allevamenti e la tutela del benessere animale. Nel corso del confronto sono state analizzate le criticità della rete di distribuzione, dovute principalmente alla fatiscenza delle condotte e a un’infrastruttura ormai insufficiente rispetto alle esigenze delle aziende. Tra le proposte emerse figurano l’aumento della portata dell’acqua fino a 17 litri al secondo e un sostegno della Protezione Civile, con rifornimenti periodici durante i mesi estivi.

Nel frattempo prosegue l’iter per il recupero della rete idrica, che prevede la sostituzione dei tratti più deteriorati con nuove tubazioni di maggiore capacità. Al termine dell’incontro è stata ribadita la volontà di mantenere un confronto continuo tra enti, Consorzio e organizzazioni agricole per sostenere interventi rapidi ed efficaci in grado di fronteggiare la crisi.