Emergenza idrica a Ravanusa, il sindaco dichiara lo stato di crisi: “Il problema è la distribuzione dell’acqua”

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Il Comune di Ravanusa ha ufficialmente dichiarato lo stato di emergenza idrica. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco Salvatore Pitrola, che punta il dito contro le criticità nella distribuzione dell’acqua, attribuendone la responsabilità ad Aica e Siciliacque.

Secondo il primo cittadino, infatti, l’emergenza non dipende dalla mancanza di risorsa idrica negli invasi, ma dalle continue interruzioni del servizio che impediscono ai cittadini di ricevere acqua con regolarità, causando notevoli disagi alla popolazione.

Contestualmente alla proclamazione dello stato di emergenza, Pitrola ha fatto il punto sugli interventi avviati dall’amministrazione comunale. Tra questi, il completamento dei lavori nell’area di Cianciaramito, dove è in corso l’attivazione di un nuovo punto di approvvigionamento idrico annunciato dopo il confronto con gli autotrasportatori.

Il sindaco ha inoltre rivendicato i risultati raggiunti negli ultimi anni, ricordando la riattivazione del pozzo di Cianciaramito, inattivo da circa mezzo secolo, e il finanziamento di un milione di euro ottenuto per la potabilizzazione e la messa in funzione del pozzo di Suor Maria Gargani, destinato a entrare in esercizio entro poche settimane.

Nel suo intervento Pitrola ha respinto le accuse ricevute in questi giorni, sostenendo di aver sempre affrontato il problema con trasparenza e assumendosi la responsabilità delle proprie scelte. Ha quindi ribadito che la crisi idrica è il risultato di anni di cattiva gestione e di mancati investimenti, assicurando che continuerà a sollecitare gli enti competenti affinché venga garantita una distribuzione efficiente dell’acqua.

Con l’ordinanza di emergenza, l’amministrazione comunale intende accelerare ogni iniziativa utile per limitare i disagi ai cittadini e affrontare una situazione che continua a mettere in difficoltà l’intera comunità ravanusana.