Elisa Vaccaro, l’eccellenza agrigentina conquista Catania: premiata una carriera di devozione, competenza e straordinaria umanità

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Dalla Prefettura di Agrigento ai vertici dell’Ufficio territoriale del Governo di Catania: un incarico prestigioso per una dirigente che ha saputo distinguersi per professionalità, equilibrio, sensibilità e profondo senso dello Stato.

Ci sono incarichi che rappresentano una promozione professionale e altri che, soprattutto, costituiscono il giusto riconoscimento di una vita dedicata alle istituzioni. Quello che porta Elisa Vaccaro alla guida vicaria della Prefettura di Catania appartiene certamente alla seconda categoria.

La dirigente agrigentina si è ufficialmente insediata nel ruolo di vice prefetto vicario della Prefettura etnea, assumendo uno degli incarichi più importanti e delicati dell’amministrazione civile dell’Interno. Un traguardo prestigioso che premia un percorso professionale costruito negli anni con preparazione, autorevolezza, dedizione e una qualità umana che non è mai passata inosservata.

Per Agrigento è motivo di autentico orgoglio. Perché Elisa Vaccaro non è stata soltanto una dirigente chiamata a ricoprire ruoli di responsabilità, ma una donna delle istituzioni che ha saputo interpretare il proprio mandato con una rara capacità: essere rigorosa quando necessario, determinata nelle decisioni, ma sempre attenta alle persone, alle loro difficoltà e alle esigenze di un territorio complesso.

Nel corso della sua esperienza agrigentina, prima come capo di Gabinetto e successivamente come vice prefetto vicario, ha rappresentato un punto di riferimento importante per la Prefettura, lavorando al fianco del prefetto Salvatore Caccamo e affrontando questioni particolarmente delicate per la provincia.

Il suo impegno si è misurato su fronti difficili e spesso emergenziali: dalla gestione dei flussi migratori e dall’accoglienza a Lampedusa alle problematiche legate alla sicurezza pubblica, dalle complesse vicende amministrative e finanziarie del Comune di Licata al coordinamento delle attività istituzionali nei momenti di maggiore difficoltà.

In ogni circostanza ha dimostrato preparazione giuridica, capacità organizzativa e una straordinaria attitudine al confronto. Ma soprattutto ha dimostrato che dietro il ruolo, dietro la fascia istituzionale e dietro le responsabilità di una funzione così delicata, può esserci una persona capace di ascoltare, comprendere e trovare soluzioni.

È proprio questa combinazione di professionalità e umanità ad averle conquistato stima e rispetto. Non soltanto tra i colleghi e gli amministratori, ma anche tra quanti, nel corso degli anni, hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarne il lavoro.

Adesso si apre una nuova e prestigiosa pagina professionale. Catania accoglie una dirigente di comprovata esperienza, chiamata a svolgere un ruolo di grande responsabilità in una realtà territoriale altrettanto complessa e strategica.

Agrigento, intanto, può guardare a questo traguardo con soddisfazione. Elisa Vaccaro porta con sé l’esperienza maturata nella sua terra, il patrimonio delle relazioni costruite e soprattutto quel modo di intendere il servizio pubblico che non si misura soltanto attraverso gli incarichi ricoperti, ma attraverso i risultati, la credibilità e il rispetto conquistato sul campo.

Perché i titoli possono essere assegnati, gli incarichi possono cambiare, ma la stima delle persone si conquista giorno dopo giorno.

E quella conquistata da Elisa Vaccaro è il riconoscimento più bello di una carriera vissuta al servizio dello Stato.

Buon lavoro, dottoressa Vaccaro. Agrigento è orgogliosa di lei.