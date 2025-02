Elezioni Rsu scuola, accordo Fsi Usae e Confasi

Condividi

In occasione delle prossime elezioni delle Rsu nelle scuole ad aprile, è stato sottoscritto un accordo nazionale elettorale tra la Fsi-Usae e la Confasi di categoria per meglio rappresentare gli interessi dei lavoratori del comparto che oggi in Italia sono oltre tre milioni. Il coordinatore nazionale del dipartimento scuola di Confasi, Davide Lercara, afferma: “Per quanto riguarda la Sicilia le liste saranno presenti nelle diverse province con l’obiettivo di eleggere rappresentanti nel mondo delle Rsu per portare avanti e con efficacia le istanze dei lavoratori scolastici da sempre divisi. Basta pensare alle ennesime frammentazioni che i docenti di sostegno stanno subendo con la creazione dei corsi “TFA INDIRE”. Governo e sindacati firmatari continuano a imporre divisioni. La Confasi Scuola non accetterà mai la strategia del “divide et impera” attuata per far lottare i colleghi fra di loro e non uno a fianco all’altro”.