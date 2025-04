Elezioni RSU. Mucci : “La volontà ed il coraggio di cambiare la scuola”

Condividi

Si avvicinano le elezioni per il rinnovo delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) nelle scuole, e con esse, la necessità di una riflessione profonda su piattaforme contrattuali, posizioni sindacali e prospettive di rinnovamento della scuola italiana. In questo contesto, SGS Sindacato Generale Scuola,rilancia un appello al voto consapevole, libero e coerente. Non dobbiamo dimenticare che la recente firma del CCNL ha mostrato come le istanze di valorizzazione dei lavoratori della scuola siano state largamente trascurate. Scegliere i propri rappresentanti sindacali di luogo di lavoro attraverso il voto è un importante esercizio di democrazia e di partecipazione alla gestione della propria scuola.

“Dobbiamo avere il coraggio di cambiare la scuola, niente ci verrà regalato se non saremo testardi e visionari con le nostre idee.” conclude Aldo Mucci.