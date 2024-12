Elezioni RSU Igiene Ambientale; la FP CGIL si conferma il primo Sindacato

Condividi

Il tre e il quattro dicembre si sono svolte le elezioni per RSU (Rappresentanti Sindacali Unitarie) e RLSSA (Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza) del comparto Igiene Ambientale in tutte le aziende della provincia di Agrigento. La Funzione Pubblica Cgil di Agrigento vince le elezioni ottenendo la maggioranza assoluta dei voti validi e dei seggi attribuiti. I votanti sono stati 665 la FP Cgil ha ottenuto 328 voti. Soddisfazione è stata espressa da Segretari Generali dalla Camera del Lavoro e della Funzione Pubblica CGIL di Agrigento Alfonso Buscemi ed Enzo Iacono i quali “ si congratulano con tutti i lavoratori che hanno partecipato ad un grande momento di democrazia sui posti di lavoro scegliendo i propri rappresentanti affinchè possano rappresentarli per il miglioramento delle condizioni aziendali, con tutte/i i candidati augurando un buon lavoro agli eletti. La forte affermazione dei candidati ha premiato il lavoro svolto per la difesa e la valorizzazione di tutti i lavoratori per rafforzarne la sicurezza i diritti e la dignità nel lavoro. Sapendo difendere il mantenimento della forza lavoro senza consentire ad un certo tipo di politica di fare cassa sulla pelle dei lavoratori e puntando nelle prossime battaglie a dare stabilità e l’utilizzo del tempo pieno a quanti ancora non lo sono; I componenti delle nuove RSU e delle RLSSA si batteranno per tutelare i diritti, migliorare l’ambiente e la sicurezza del lavoro, aumentare il salario pretendendo l’adeguamento all’inflazione reale degli ultimi anni, fare rispettare il CCNL in tutte le sue parti.

Particolare importanza assumono i risultati in alcune Società – concludono i rappresentanti della Cgil – le due SRR, l’ISEDA Srl la Licata Ambiente dove vengono confermate la forte capacità rappresentative della CGIL.