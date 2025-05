Elezioni Realmonte, Aucello ricorda la strage di Capaci

Condividi

Leonardo Aucello ricorda il 23 maggio: “Il coraggio di Falcone è la nostra eredità di legalità”

23 maggio – Una data che pesa nella memoria collettiva italiana. È il giorno in cui, nel 1992, il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della sua scorta furono assassinati nella strage di Capaci. A distanza di oltre trent’anni, il loro sacrificio continua a essere il simbolo della lotta alla mafia.

“In giornate come questa – ha dichiarato Aucello – è fondamentale fermarsi a riflettere. Giovanni Falcone non è stato solo un magistrato, ma un esempio di rigore morale e di amore per la giustizia. Ricordarlo significa rinnovare il nostro impegno quotidiano contro ogni forma di illegalità.”

Leonardo Aucello ha sottolineato l’importanza di trasmettere ai più giovani il significato profondo del sacrificio di Falcone e Borsellino, affinché la memoria non si trasformi in semplice commemorazione, ma diventi un motore per il cambiamento.

“Falcone credeva nel potere della legge e della verità – ha aggiunto – e ci ha lasciato un’eredità che non possiamo tradire. La legalità non è un concetto astratto, è una scelta quotidiana, è il coraggio di dire no a compromessi e ingiustizie.”

Oggi più che mai, il modo migliore per onorare Falcone è continuare a lottare per un’Italia più giusta, più onesta, più libera.”