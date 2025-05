Elezioni Realmonte, Aucello: “Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme”

Condividi

C’è un momento nella vita di una comunità in cui non si può più aspettare. Non si può più sperare che le cose cambino da sole. Quel momento è adesso. E Leonardo Aucello lo sa.

Il candidato sindaco lancia un messaggio forte, che va oltre la campagna elettorale: “Non vi parlo da politico, ma da figlio di questa terra. Il futuro non si aspetta. Si sceglie. E noi siamo pronti a costruirlo insieme.”

Con toni sinceri e coinvolgenti, il discorso si rivolge direttamente a cittadine e cittadini di Realmonte, richiamando un senso profondo di comunità, appartenenza e responsabilità condivisa. “In queste settimane – scrive – ho visto occhi pieni di speranza. Ho ascoltato più di quanto abbia parlato. Perché governare vuol dire servire, non comandare. Ci siamo candidati perché amiamo Realmonte, e non possiamo più guardarlo spegnersi”.

Al centro del programma, tre parole chiave: lavoro, turismo, inclusione.

Lavoro: “Non si promette, si costruisce insieme”

Il candidato evidenzia con chiarezza che il lavoro non può essere oggetto di vuote promesse elettorali. Servono visione e concretezza. Le proposte sono mirate:

semplificazioni per chi vuole avviare o rilanciare un’attività,

incentivi per i giovani che scelgono di restare,

un dialogo costante tra amministrazione e imprese.

“Vogliamo smettere di far scappare i sogni. E iniziare a trattenerli.”

Turismo: “Non solo selfie, ma rispetto e lavoro”

Il progetto di rilancio turistico parte da un principio chiaro: sostenibilità. Il messaggio è netto contro il turismo mordi-e-fuggi: “Vogliamo un turismo che valorizzi e non sfrutti, che generi lavoro stabile e dignitoso.” In particolare, la Scala dei Turchi viene indicata non come una cartolina da consumare, ma come un patrimonio da vivere con rispetto.

Inclusione: “Una città giusta parte dai più piccoli e non dimentica i fragili”

Ampio spazio viene dato alla visione sociale: scuole sicure, spazi pubblici vivi, sostegno ad anziani, famiglie, disabili. “Non c’è vera crescita se non è inclusiva. Non c’è progresso se non è umano.” E ancora: “Troppe promesse. Troppa distanza. Noi offriamo presenza e trasparenza.”

Un appello che è anche un impegno

Il tono si fa personale nel finale, quasi intimo: “Non ci siamo candidati per fare carriera, ma perché non possiamo più guardare la nostra città spegnersi. Il 25 e 26 maggio non scegli solo un sindaco. Scegli che paese vuoi diventare. Scegli se restare fermi o cominciare a camminare. Scegli se rassegnarti o rialzarti. Scegli se accontentarti o sognare di più”

Leonardo c’è. E non è solo.

C’è un progetto. C’è una squadra. C’è un noi. L’invito è chiaro: partecipare, scegliere, costruire. Insieme.

Conclude con forza: “SiAMO Realmonte. Siamo voi. E siamo pronti”.

Con queste parole, il candidato punta a riaccendere la fiducia e a riunire la comunità attorno a un progetto condiviso. Un progetto fatto di ascolto, passione e impegno quotidiano. Il 25 e 26 maggio, Realmonte è chiamata non solo a votare, ma a decidere che futuro vuole essere.