Elezioni Provinciali, verso il “liberi tutti”

Condividi

Visualizzazioni 257

Saltato il tavolo dell’accordo sulla scelta dei candidati presidenti delle Province in Sicilia. Domani altro vertice di maggioranza. Il rischio “liberi tutti”.

A parte la pendenza di un ricorso al Tar per presunta illegittimità costituzionale, in Sicilia le elezioni Provinciali indirette di secondo grado, ovvero votano solo sindaci e consiglieri comunali, sono ancora in calendario domenica 27 aprile. Nel corso dei precedenti vertici di maggioranza è stato deciso di scegliere unanimemente, come coalizione, i candidati presidenti di Provincia, in sei province, perché a Palermo, Catania e Messina il presidente della Provincia è per legge il sindaco delle tre città metropolitane. Invece, per i candidati consiglieri provinciali, ciascun partito componente del centrodestra avrebbe presentato liste autonome di candidati. Ebbene adesso tale accordo è in bilico, tanto che domani, martedì 4 marzo, è stato convocato un altro vertice di maggioranza.

E il rischio, ritenuto fondato, è il “liberi tutti”: ciascun partito gareggia con propri candidati consiglieri e presidenti. Il “tavolo” dell’accordo sarebbe saltato perché si sono scatenate zuffe sui candidati presidenti, ossia la corsa ad accaparrarsi le Province più appetibili sotto il profilo politico, amministrativo ed elettorale, a discapito delle minori.

Secondo quanto trapelato sotto traccia, le sei Province in palio si sarebbero distribuite così: Agrigento alla Democrazia Cristiana, Caltanissetta a Noi Moderati, Enna al Movimento per l’Autonomia, Trapani alla Lega, e poi Fratelli d’Italia e Forza Italia avrebbero dovuto dividersi Siracusa e Ragusa. Ecco perché domani sarà forse proposto il “liberi tutti”, e ciascun partito procederà autonomamente affidandosi poi al conteggio dei voti dopo il 27 aprile.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)