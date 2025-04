Elezioni provinciali: Nota congiunta FdI, DC, Lega, Noi Moderati e UDC

Condividi

La coalizione delle forze di centrodestra – Fratelli d’Italia, Democrazia Cristiana, Noi Moderati, Lega, Unione dei Democratici Cristiani e di Centro – comunica di aver presentato le liste al Consiglio provinciale a sostegno della candidatura alla Presidenza della Provincia di Agrigento di Stefano Castellino, Sindaco di Palma di Montechiaro. Le liste composte da Sindaci, Presidenti di Consiglio comunali e Consiglieri comunali rappresentativi di tutti i territori della nostra provincia. La candidatura di Stefano Castellino, oltre ad essere sostenuta dal centrodestra è interprete delle sensibilità del nostro territorio e del vero ed autentico civismo. Servire il territorio, dare centralità e vita all’ente Provincia per essere da tramite e raccordo con il governo Regionale e Nazionale, sono le linee guida della nostra azione politica. La coalizione, inoltre, intende esprimere il proprio netto dissenso rispetto alla scelta, incomprensibile e politicamente discutibile, di rompere il fronte unitario che, tanto a livello nazionale quanto regionale, costituisce il fondamento stesso del buon governo del centrodestra. Il Partito Democratico, in un imbarazzante silenzio, ha evitato di presentarsi con il proprio emblema — unico caso in Sicilia. L’assenza della lista con il simbolo del Partito Democratico proprio nella provincia che esprime il capogruppo in Assemblea Regionale risulta essere mortificante per la vera comunità progressista e snatura il ruolo e mina il rapporto dialettico naturale di confronto tra le diverse aree. Noi continuiamo a credere in una coalizione coerente, credibile e unita, come dimostra il sostegno forte e convinto attorno alla figura di Stefano Castellino, amministratore capace e interprete autentico dei valori del centrodestra. Valori in cui crediamo fermamente, di cui siamo orgogliosi, così come siamo orgogliosi dei nostri simboli: chiari, riconoscibili, presenti sulle liste dei candidati che presenteremo agli elettori, nella massima trasparenza, senza inciuci o giochi di prestigio, facendo appello anche al mondo civico autentico con il quale condividiamo il valore portante e qualificante: La Politica come missione e servizio delle nostre comunità.