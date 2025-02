Elezioni Provinciali, in Sicilia al voto il 27 aprile, ma votano solo i sindaci e i consiglieri comunali di ciascun Comune

Condividi

Altra data, dopo le precedenti annullate e rinviate, per le elezioni Provinciali. In Sicilia per eleggere il presidente e i consiglieri provinciali si voterà domenica 27 aprile. Tuttavia i cittadini non si recheranno alle urne. Si tratta infatti di elezioni indirette, di secondo livello, ovvero votano solo i sindaci e i consiglieri di ciascun Comune compreso nella provincia di riferimento. E’ al momento quindi fallito, o forse (meglio) accantonato, il tentativo di ripristinare l’elezione diretta degli organi intermedi tra la Regione e i Comuni.