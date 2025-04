Elezioni Provinciali: ecco i candidati Presidente

Condividi

Presentate le liste dei candidati consiglieri e dei presidenti per le elezioni Provinciali in Sicilia. Voto indiretto domenica 27 aprile.

E’ scaduto il termine di presentazione delle liste dei candidati consiglieri provinciali nelle nove Province siciliane, e dei candidati presidenti in sei Province, ovvero tutte tranne Palermo, Catania e Messina, dove il sindaco del capoluogo è, secondo legge, anche il presidente della Provincia. Domenica 27 aprile saranno elezioni di secondo grado, indirette: voteranno solo i consiglieri comunali e i sindaci di tutti i Comuni che compongono ciascuna provincia.

Ad Agrigento si scontrano i sindaci di Aragona, Giuseppe Pendolino, e di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino. Pendolino è sostenuto da Forza Italia, Movimento per l’Autonomia, e da parte del centrosinistra tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Castellino è sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati e Democrazia Cristiana. Tre le liste presentate a sostegno di Castellino: Fratelli d’Italia, Democrazia Cristiana e Lega. E tre liste per Pendolino: Uniti per la Città (Movimento per l’Autonomia), Forza Azzurri (Forza Italia) e Insieme per la provincia di Agrigento (PD- Movimento 5 Stelle).

A Siracusa si scontrano Michelangelo Giansiracusa (sindaco di Ferla) e Giuseppe Stefio (sindaco di Carlentini). Giansiracusa, dirigente di Azione, è sostenuto dal gruppo di Azione, dalla corrente del Movimento per l’Autonomia al timone del presidente della Commissione Territorio e Ambiente dell’Assemblea Regionale, Giuseppe Carta, sindaco di Melilli, dal deputato regionale ex Fratelli d’Italia, Carlo Auteri, dall’ex deputato della Lega, Giovanni Cafeo, e dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia. Stefio è sostenuto dal Partito Democratico e da Alternativa, una lista civica che comprende Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e Controcorrente di La Vardera. Forza Italia, del deputato regionale Riccardo Gennuso, e Fratelli d’Italia, del deputato nazionale Luca Cannata, hanno entrambi presentato la propria lista, ma inviteranno all’astensione o sceglieranno in corsa il candidato presidente da votare.

A Trapani Giovanni Lentini, sindaco di Castelvetrano, è sostenuto dal centrodestra, e Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo, da liste civiche e dal centrosinistra.

A Enna il centrodestra, tra Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Democrazia Cristiana e Grande Sicilia (Movimento per l’Autonomia), è schierato con il sindaco di Nissoria, Rosario Colianni. E il Partito Democratico con il sindaco di Calascibetta, Antonio Capizzi.

A Caltanissetta il centrosinistra sostiene Terenziano Di Stefano, sindaco di Gela, sponsorizzato in particolare dal coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, e sostenuto in modo non ufficiale dal Movimento per l’Autonomia che è in giunta a Gela con Di Stefano. In casa centrodestra vi sono due candidati presidenti: il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, sostenuto da Forza Italia, e Massimiliano Conti, sindaco di Niscemi, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, DC e Noi Moderati.

A Ragusa il centrosinistra schiera il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, sponsorizzato dal deputato regionale Nello Dipasquale. Il centrodestra sostiene il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, sponsorizzato dal deputato regionale di Fratelli d’Italia, Giorgio Assenza. Si sfila la Democrazia Cristiana che appoggia Gianfranco Fidone, sindaco di Acate, sponsorizzato dal deputato regionale Ignazio Abbate.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)