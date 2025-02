Elezioni Provinciali: altro confronto nel centrodestra

Condividi

Altra riunione dei vertici del centrodestra nella prospettiva delle elezioni Provinciali il 27 aprile. Al termine diffusa una nota congiunta.

E’ atteso il responso dell’oracolo, ovvero del Tar, il Tribunale amministrativo regionale a cui si è rivolto il presidente del Consiglio comunale di Ispica, Giambattista Genovese, interpellandolo sulla legittimità costituzionale del decreto sulle elezioni Provinciali di secondo grado il 27 aprile. Genovese invoca in primis la sospensiva, e il Tar, qualora ritenga fondato e da approfondire il dubbio di costituzionalità, sospenderà le elezioni.

Nel frattempo nel cantiere del centrodestra si prosegue il lavoro preparatorio. I coordinatori regionali e i capigruppo delle forze politiche della maggioranza si sono riuniti. E in una nota congiunta, diffusa al termine, si legge: “E’ stato un confronto unitario, per la ricerca e la condivisone di temi comuni riguardanti tutte le province interessate dal voto. Questi elementi saranno fondamentali per ogni forza politica nella costruzione delle proprie liste, e consentiranno all’intera coalizione di indicare i candidati alle presidenze.

L’incontro ha ribadito la volontà di procedere in modo coeso e strategico, valorizzando le peculiarità territoriali all’interno di una visione condivisa”. Dunque, è stato confermato che ciascun partito presenterà proprie liste per i candidati consiglieri, diversamente dai candidati presidenti che saranno scelti dalla coalizione. Al tavolo si sono seduti Marcello Caruso e Stefano Pellegrino per Forza Italia, Giorgio Assenza, Salvo Pogliese e Giampiero Cannella per Fratelli d’Italia, Luca Sammartino per la Lega, Totò Cuffaro e Stefano Cirillo per la Democrazia Cristiana, Marianna Caronia e Massimo Dell’Utri per Noi Moderati, e Fabio Mancuso per il Movimento per l’Autonomia.

