“Elezioni Province”: appello all’unità delle opposizioni

Le Provinciali del 27 aprile: il segretario regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, lancia un appello all’unità del centrosinistra. Spazio anche ai movimenti civici.

Nel centrodestra siciliano, non in tutto ma in ampia parte, si susseguono scosse ma mai una di assestamento. Almeno così è finora. A meno di cinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati alle Provinciali del 27 aprile, ancora emergono contrasti e veti incrociati sulle scelte. Le opposizioni osservano alla finestra e colgono l’occasione per rinsaldare e rilanciare la compattezza del centrosinistra estendendola anche ai movimenti civici.

Nuccio Di Paola

Infatti, il Movimento 5 Stelle, tramite il segretario regionale, Nuccio Di Paola, constata l’implosione del centrodestra ovunque in Sicilia e lancia un appello affinchè le forze civiche e alternative alla destra uniscano gli sforzi per governare le Province, allo sbando con – parole di Di Paola – “infiniti e devastanti commissariamenti da parte della destra”. Il coordinatore 5 Stelle brandisce l’attuale debolezza del centrodestra come un’arma per denunciare le sue spaccature, che non sorprendono perché – ancora parole sue – quando sono in ballo poltrone, da quelle parti il copione è sempre lo stesso. A noi dunque la responsabilità di voltare pagina” – sottolinea e conclude.

E le Province sono argomento anche di dibattito pubblico, sulla loro utilità o meno, le prospettive, le elezioni dirette o indirette. Ad Agrigento lunedì 14 aprile al Circolo Empedocleo, in via Atenea, dalle ore 17 in poi si discuterà su tema: “Il futuro delle Province: tra centralità istituzionale e inutilità”. Interverranno Achille Contino, dirigente pubblico, Francesco Pira, docente universitario di Sociologia a Messina, Giancarlo Granata, già amministratore provinciale e deputato regionale, e Calogero Pumilia, già deputato nazionale e Sottosegretario di Stato. Poi amministratori locali e rappresentanti delle associazioni territoriali.

