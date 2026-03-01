Elezioni, Mucci: “Vecchie dinamiche umiliano una città che meriterebbe di più”

Condividi

“Le elezioni amministrative ad Agrigento sono in pieno fermento in vista del voto previsto per il 24-25 maggio 2026 (con eventuale ballottaggio l’8-9 giugno). Ad oggi, – dichiara Aldo Mucci dirigente nazionale SGS scuola – nessuna quadra trovata nonostante riunioni a Palermo. Candidature in campo o sul tavolo: In pratica, a poche settimane dal voto, i nomi che circolano sono quasi tutti “vecchi”, “usato garantito” con pochissime proposte concrete su temi come lavoro, turismo oltre la Valle dei Templi, viabilità, disagio giovanile o gestione post-Capitale della Cultura 2025. Un confronto che si riduce a una partita a scacchi tra gruppi di potere consolidati che si alternano al Palazzo dei Giganti senza mai stravolgere davvero lo “spartito” clientelare- amministrativo della città. Purtroppo – continua Mucci – è una dinamica che ad Agrigento si ripete con impressionante regolarità da decenni: il dibattito politico tende a ridursi a una competizione tra nomi noti, spesso ex sindaci, ex deputati, ex assessori o figure legate a storici gruppi di potere familiare/politico/clientelare, più che a una vera contrapposizione di progetti, visioni o programmi per la città.

Questa dinamica uccide il futuro perché: Scoraggia i giovani talenti (ci sono segnali concreti che molti giovani siano pronti a spendersi per il bene della città, anche se il quadro politico attuale resta dominato da figure “storiche” o risalenti al “Giurassico” e da logiche di coalizione tradizionali) impedisce discontinuità vera: la città resta prigioniera di logiche di potere consolidate, con alternanza di persone ma continuità di metodi (assessorati come merce di scambio, clientele, scarsa trasparenza). Spreca l’opportunità post-2025: Agrigento ha avuto riflettori nazionali/internazionali, ma se si ripropongono gli stessi attori (o i loro eredi), il rischio è che la “eredità” evapori in un nulla di fatto. Al momento il copione è lo stesso: si vota la faccia conosciuta, non il progetto. Fin quando l’elettorato non premierà chi porta aria nuova (e non chi “conosce le leve giuste”), Agrigento continuerà a girare in tondo, con il Palazzo dei Giganti che cambia inquilino ma non cambia davvero pelle. Peccato, perché la città meriterebbe di più” -conclude Mucci.