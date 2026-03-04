Elezioni amministrative in Sicilia il 24 e 25 maggio: circa 70 comuni al voto

Condividi

Si terranno domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 le elezioni amministrative in Sicilia. Le date sono state decise dalla giunta regionale su proposta del presidente della Regione, Renato Schifani, e coincidono con quelle in cui andranno al voto anche gli altri comuni italiani.

Complessivamente saranno circa 70 i comuni chiamati alle urne, anche se l’elenco definitivo sarà stabilito con decreto entro il 25 marzo, data di indizione dei comizi.

In 54 comuni si voterà con il sistema maggioritario, che prevede l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

In 16 comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, invece, si applicherà il sistema proporzionale. In questi centri, qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza al primo turno, l’eventuale ballottaggio si svolgerà il 7 e 8 giugno.

Tra i principali centri interessati figurano i capoluoghi di Agrigento, Enna e Messina, oltre a numerosi comuni delle province di Caltanissetta, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Nel dettaglio, oltre ad Agrigento, voteranno Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Ribera, Sambuca di Sicilia, Siculiana e Villafranca Sicula.

Nel Nisseno saranno coinvolti Bompensiere, Mussomeli, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba.

Nel Catanese andranno al voto Bronte, Calatabiano, Mascali, Milo, Pedara, Randazzo, San Giovanni la Punta, San Pietro Clarenza e Trecastagni.

Nell’Ennese, oltre al capoluogo, Agira, Centuripe, Nicosia, Pietraperzia e Valguarnera Caropepe.

Nel Messinese, oltre a Messina, si voterà ad Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Giardini Naxos, Graditi, Limina, Malfa, Malvagna, Merì, Milazzo, Mirto, Naso, Raccuja, San Salvatore di Fitalia, Saponara e Savoca.

Nel Palermitano saranno coinvolti Aliminusa, Altofonte, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Carini, Godrano, Gratteri, Isola delle Femmine, Lascari, Misilmeri, Polizzi Generosa, Pollina, Santa Cristina Gela, Scillato, Termini Imerese e Villabate.

Completano l’elenco Ispica nel Ragusano, Augusta e Floridia nel Siracusano, Campobello di Mazara, Gibellina e Marsala nel Trapanese.

In questa tornata elettorale rientrano sia i comuni che rinnovano gli organi per scadenza naturale del quinquennio, sia quelli che avevano votato nell’ottobre 2020, turno posticipato all’epoca a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid.