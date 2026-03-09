Elezioni Amministrative Agrigento: aggiornamenti

Condividi

Le elezioni Amministrative ad Agrigento del 24 e 25 maggio: non è stato ancora ufficializzato, ma sarebbe Michele Sodano, espressione di Controcorrente di Ismaele La Vardera, il candidato sindaco unitario della coalizione del centrosinistra, su cui converge anche il Partito Democratico che, nel frattempo, a Messina ha incassato la candidatura di Antonella Russo. Al momento si interpreta come un silenzio – assenso verso Michele Sodano la posizione del Movimento 5 Stelle che, in fase di trattative, si è espresso a favore della eventuale candidatura di Nuccio Dispenza, poi tramontata. Nel centrodestra permane la divergenza tra Forza Italia, Movimento per l’Autonomia, Fratelli d’Italia, e d’altra parte Lega e Dc. I primi con Calogero Sodano, i secondi con Luigi Gentile. In gara, già da tempo, è Giuseppe Di Rosa.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)