Elezioni Amministrative: affluenza e votanti nell’Agrigentino alle ore 23

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Le elezioni Amministrative: tra Agrigento e gli altri 8 Comuni al voto alle ore 23 hanno votato complessivamente 53.039 elettori su 118.262 aventi diritto, con un’affluenza totale del 44,85%.

Ad Agrigento ha votato il 46,01% degli aventi diritto, pari a 23.586 elettori.

A Camastra affluenza del 40,85% con 1.114 votanti.

A Cammarata il dato più alto con il 60,89% e 3.256 elettori alle urne.

A Casteltermini affluenza del 33,34% con 4.068 votanti.

A Raffadali ha votato il 40,85% degli aventi diritto, pari a 5.614 persone.

A Ribera affluenza del 46,46% con 9.258 votanti.

A Sambuca di Sicilia il dato si attesta al 55,02% con 3.044 elettori.

A Siculiana affluenza del 37,66% con 2.309 votanti. A Villafranca Sicula ha votato il 56,79% degli aventi diritto, pari a 790 elettori.