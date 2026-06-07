Elezioni ad Agrigento, affluenza in calo: alle 12 ha votato il 9,66% degli elettori

Parte lentamente la giornata elettorale ad Agrigento. Secondo i dati diffusi dall’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, alle ore 12 si sono recati alle urne 4.952 cittadini sui 51.267 aventi diritto, pari a un’affluenza del 9,66%.
Il dato evidenzia una flessione rispetto alla precedente consultazione del 24 maggio 2026, quando alla stessa ora aveva già votato il 13,84% degli elettori.
I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi, domenica 7 giugno. Le operazioni di voto riprenderanno domani, lunedì 8 giugno, dalle 7 alle 15. Al termine delle votazioni prenderà il via lo scrutinio delle schede per la proclamazione dei risultati.