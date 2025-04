Eletto Papa? Perchè no?

Condividi

Seppur ha dedicato un video interamente al PD agrigentino e al suo coordinatore cittadino, il pluripregiudicato ex avvocato Giuseppe Arnone non ha disdegnato ancora una volta di rivolgerci un pensierino (l’intero video dura più di un’ora; per l’esattezza 1h,08′,46”) non certo godibile o di stimata fattura. Il solito insulto altamente diffamatorio nei nostri confronti del quale prendiamo atto.

Il tutto racchiuso in un tempo massimo di non più di 5 secondi, ma quanto basta per insultare e infamare le persone assolutamente perbene che, al contrario di Arnone Giuseppe, entrano ed escono dalle patrie galere come se fossero il cinema Belvedere. Ma tant’è. L’ex avvocato ci ricorda che “dobbiamo morire”, come memorabilmente impresso nel mitico “Non ci resta che piangere” di Massimo Troisi il quale, dopo l’ennesima volta che gli veniva ricordato, il comico napoletano se lo è perfino appuntato in un foglio di carta. Anche noi abbiamo fatto la stessa cosa.

Nel video odierno, (dove pensavamo di uscire indenni ma invece non è stato così…) oltre ad una serie di insulti al coordinatore cittadino, a tanti altri ed al sottoscritto, il pluripregiudicato Giuseppe Arnone non ha disdegnato di ricordare ai suoi felici (???) innumerevoli lettori che i prossimi 5 turni di elezioni vedranno lui come protagonista. Si candida, intanto, alle amministrative ed alle regionali, elezioni, queste, dove l’ex avvocato si dice certo di vincere. Dunque la città di Agrigento si appresta ad avere come sindaco (?, o solo al Consiglio comunale?) il noto pluripregiudicato nonchè prossimo deputato regionale nella Trinacria che conta. Di certo “sarà il primo eletto”. E se lo dice lui…

Noi, per stare sul suo passo, abbiamo pensato di inserirlo, fra tante elezioni, anche in quelle del prossimo Papa, dopo la morte di Francesco, in quanto proprio in questi giorni il posto di capo della cristianità nel mondo è rimasto vacante.

E perchè non tentare? Lui è talmente numero uno dove si mette si mette che non si esclude affatto la possibilità che possa essere il successore di Francesco! E in tempo di elezioni, tutto può accadere.

Noi lo abbiamo già immaginato il prode Arnone vestito da Papa. Sarebbe stato fin troppo facile realizzare un fotomontaggio con il suo (bel) viso e mettergli la papalina. Ed invece no; per rendere ancora più auspicabile e soprattutto credibile una sua eventuale elezione a Papa ci hanno girato questa fotografia che se viene guardata attentamente può provocare anche qualche piccola vertigine, un mancamento.

State buoni, se potete, e soprattutto se ce la fate!