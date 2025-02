Eletti quattro coordinatori cittadini di Fratelli d’Italia nell’Agrigentino

Condividi

Visualizzazioni 106

Durante il fine settimana si sono svolti i congressi cittadini di Fratelli d’Italia a Santa Margherita Belice, Ribera, Palma di Montechiaro e Licata. Sono stati eletti i nuovi coordinatori cittadini: a Santa Margherita Belice è Deborah Ciaccio, a Ribera è Giuseppe Tramuta, a Palma di Montechiaro è Miriam Barba, a Licata è Salvatore Graci. Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia di Agrigento, Adriano Barba, commenta: “Non posso che esprimere grande soddisfazione per come il territorio sta rispondendo a questa prima fase dei congressi cittadini. Nel fine settimana abbiamo celebrato quattro congressi e tutti si sono svolti in modo unitario. Nonostante vi siano sensibilità e affinità diverse, la nostra classe dirigente ha manifestato grande senso di responsabilità e appartenenza, cercando sempre la sintesi tra le diverse proposte”.