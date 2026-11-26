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Ci sono notizie che fanno male, che lasciano senza parole e davanti alle quali anche trovare le parole giuste diventa difficile. La morte di Baryceva Ekaterina, 39 anni, di origine russa, è una di quelle notizie che stringono il cuore e lasciano un senso di profonda ingiustizia.

Ekaterina è morta questa mattina, dopo aver combattuto per diversi mesi, con tutte le sue forze e con una straordinaria voglia di vivere, contro una terribile malattia. Una battaglia difficile, affrontata con coraggio e dignità, senza mai smettere di essere, prima di ogni altra cosa, una mamma.

Di nazionalità russa, era sposata con Alessandro Vermi, titolare del prestigioso ristorante pizzeria Il Porticciolo di San Leone. Ma oggi, al di là di ogni legame professionale e sociale, il pensiero di tutti corre soprattutto alla sua famiglia e ai suoi due figli, Sofia, di 12 anni, e Leo, di appena 8 anni. Due bambini che troppo presto si ritrovano a dover affrontare il dolore più grande: quello di non poter più abbracciare la propria mamma, di non poter più sentire la sua voce, di non poter più cercare rifugio nel suo sorriso.

Ekaterina era una mamma straordinaria, una donna dalla sensibilità rara e dall’umanità spettacolare. Chi ha avuto la fortuna di conoscerla conserva il ricordo di una persona speciale, capace di lasciare un segno profondo, di regalare gentilezza, calore umano e quella bellezza interiore che non ha bisogno di essere ostentata per essere riconosciuta.

Ci sono persone che attraversano la nostra vita e altre che, anche quando se ne vanno, continuano ad abitarla. Ekaterina apparteneva a questa seconda categoria. La sua presenza, il suo modo di essere, il suo affetto resteranno nella memoria di quanti le hanno voluto bene.

Oggi non ci sono parole sufficienti per consolare Alessandro, per alleviare il dolore dei familiari e, soprattutto, per spiegare a Sofia e Leo perché la vita abbia portato via proprio la loro mamma. Resta soltanto l’immenso amore che Ekaterina ha saputo donare loro. Un amore che nessuna malattia, nessuna distanza e neppure la morte potranno cancellare.

I funerali saranno celebrati domani pomeriggio, alle ore 15.30, nella chiesa di San Gregorio in contrada Cannatello.

La redazione di Sicilia24h.it, profondamente colpita da questa dolorosa notizia, si stringe con sincera commozione attorno ad Alessandro, ai piccoli Sofia e Leo e a tutti i familiari, partecipando a un dolore che non conosce parole.

Ciao Ekaterina. Che la terra ti sia lieve. E che i tuoi bambini possano sentire ogni giorno, nel loro cuore, tutto l’amore di una mamma che non smetterà mai di essere accanto a loro.