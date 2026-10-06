EgoPoint Campobello di Licata, ripartono i servizi AICA: lo sportello sarà dedicato ai residenti

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Riprende all’EgoPoint di Campobello di Licata l’erogazione dei servizi AICA, riservati esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune.

A darne comunicazione è il presidente di EgoGreen, Marcello Giavarini, che ha spiegato come la decisione sia stata assunta anche alla luce delle numerose richieste registrate nelle ultime settimane e delle conseguenti lunghe attese allo sportello.

L’obiettivo è quello di garantire un servizio più ordinato, veloce e accessibile, destinato prioritariamente alla cittadinanza campobellese.

EgoGreen conferma così la propria attenzione alle esigenze del territorio e dei suoi residenti, mettendo a disposizione uno spazio dedicato per facilitare l’accesso ai servizi AICA.

Particolare rilevanza assume anche un altro aspetto: il servizio viene garantito gratuitamente da EgoGreen a favore della comunità locale.

«Ringraziamo gli utenti per la collaborazione e la comprensione», sottolinea l’azienda, confermando l’impegno a offrire un servizio sempre più efficace e vicino alle necessità dei cittadini di Campobello di Licata.