EgoPhone presenta ad Agrigento i nuovi servizi Internet e Mobile: appuntamento il 30 agosto all’Hotel della Valle

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Una nuova sfida nel mondo della connettività targata Ego Green. L’azienda presenterà in anteprima i nuovi servizi Egofon dedicati a privati e imprese.

Agrigento si prepara ad accogliere una nuova importante iniziativa firmata Ego Green, che amplia il proprio progetto nel settore della connettività con il lancio di Egofon, il nuovo servizio Internet e Mobile pensato per rispondere alle esigenze di privati e imprese.

La presentazione ufficiale si terrà domenica 30 agosto 2026, alle ore 19, nella suggestiva cornice dell’anfiteatro dell’Hotel della Valle di Agrigento. Sarà l’occasione per conoscere in anteprima le nuove proposte Egofon e scoprire un nuovo modo di vivere la connettività, con soluzioni progettate per accompagnare cittadini, professionisti e aziende in un mondo sempre più digitale.

L’evento rappresenterà un momento significativo per Ego Green, realtà che negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza sul territorio attraverso iniziative e servizi rivolti alla comunità e al mondo produttivo.

Con Egofon, l’obiettivo è entrare in un settore strategico come quello delle telecomunicazioni, proponendo un’offerta capace di unire innovazione, servizi Internet e telefonia mobile, con particolare attenzione alle necessità quotidiane degli utenti e alle esigenze delle imprese.

La serata del 30 agosto sarà quindi l’occasione per presentare il nuovo progetto, illustrarne caratteristiche e potenzialità e raccontare la visione che accompagna la nascita di Egofon.

Un appuntamento che punta a segnare l’inizio di una nuova fase per Ego Green, con l’ambizione di portare sul mercato una proposta innovativa e vicina al territorio.

L’appuntamento è fissato per domenica 30 agosto alle ore 19, presso l’anfiteatro dell’Hotel della Valle di Agrigento. Una serata dedicata all’innovazione, alla tecnologia e alle nuove opportunità offerte dalla connettività.