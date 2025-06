EgoGreen vince ancora nella gara della solidarietà

Condividi

Non ne sbaglia una! Marcello Giavarini ha voluto sponsorizzare una iniziativa di solidarietà di assoluto valore. Grazie alla sua Egogreen, ha sponsorizzato l’amichevole di calcio a 5 tra l’ASD Futsal Academy Canicattì e la squadra della Croce Rossa Italiana, che si è disputata al palazzetto “Saetta-Livatino di Canicattì.

Come sponsor ufficiale dell’iniziativa, EgoGreen ha donato un monitor multiparametrico a favore della Croce Rossa Italiana, consegnato al termine dell’evento da Marco Licata, responsabile degli EgoPoint della Sicilia.

Raggiante,, come sempre e soprattutto quando si tratta di solidarietà, Marcello Giavarini si dichiara felice per avere contribuito alla riuscita di un momento molto particolare che riesce ad unire lo sport con la solidarietà. Dice: “E’ stato un momento di grande valore che ha saputo unire sport e

solidarietà in un cointesto territoriale non certo facile. Ringrazio il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo e l’assessore allo Sport Diego Ficarra che hanno mostrato estrema sensibilità all’evento. Ringrazio anche il responsabile della Croce Rossa agrigentina Angelo Vita. Sono sempre più convinto che l’energia migliore è quella che crea legami e genera valori per la comunità”.