EgoGreen, una giornata di sport, sorrisi e condivisione ad Agrigento

Ieri, al campo di Fontanelle, si è svolto un evento sportivo che ha coinvolto circa 200 bambini e ragazzi delle scuole calcio Athena, Akra Soccer e ASD Agrigentum, sostenute da EgoGreen.

Un momento di festa vissuto insieme a genitori e allenatori, per salutare l’ultimo allenamento prima delle festività natalizie, all’insegna dei valori più autentici dello sport: amicizia, rispetto e crescita condivisa.

Egogreen ha partecipato con entusiasmo, distribuendo gadget e calendari a tutti i presenti. La giornata si è poi conclusa con un piacevole momento conviviale tra panettone e spumante.

Giovanni Sorce, ex giocatore del Parma in Serie A, ha sottolineato l’importanza di questi momenti di aggregazione per la crescita sportiva e umana dei più giovani.

Salvo Barresi, district manager Egogreen, ha ringraziato le scuole calcio e le famiglie presenti, invitandole a visitare la sede Egogreen di viale della Vittoria 271 per ricevere informazioni su luce e gas.

Egogreen è orgogliosa di sostenere lo sport giovanile e il territorio.